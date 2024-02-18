Eyüpspor derbiyi kazandı Caner Erkin damga vurdu

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor yoluna emin adımlarla devam ediyor.

23. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Eyüpspor, İstanbul derbisini 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor puanını 55'e yükseltirken, Ümraniyespor 27 puanda kaldı.

Karşılaşmaya damga vuran isim Caner Erkin oldu.

58. dakikada çok uzaklardan kazanılan frikiği kullanan Caner Erkin skoru 1-1'e getirdi. Caner bu sezon Eyüpspor'da 21 maça çıktı, 6 gol, 6 asiste ulaştı.

Eyüpspor'un diğer sayılarını 69'da Samuel Saiz ve 90+4'te Ahmed Kutucu attı.

Ümraniyespor'un tek sayısı ise 52'de Emrecan Bulut'tan geldi.