Eyüpspor derbiyi kazandı Caner Erkin damga vurdu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Eyüpspor derbiyi kazandı Caner Erkin damga vurdu
Eyüpspor; İstanbul derbisinde Ümraniyespor'u 3-1 yendi, Caner Erkin attığı golle damga vurdu.

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor yoluna emin adımlarla devam ediyor.
23. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Eyüpspor, İstanbul derbisini 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor puanını 55'e yükseltirken, Ümraniyespor 27 puanda kaldı.
Karşılaşmaya damga vuran isim Caner Erkin oldu.
58. dakikada çok uzaklardan kazanılan frikiği kullanan Caner Erkin skoru 1-1'e getirdi. Caner bu sezon Eyüpspor'da 21 maça çıktı, 6 gol, 6 asiste ulaştı.
Eyüpspor'un diğer sayılarını 69'da Samuel Saiz ve 90+4'te Ahmed Kutucu attı.
Ümraniyespor'un tek sayısı ise 52'de Emrecan Bulut'tan geldi.

ggotd-gxcaa9t1w.jpg

aa-20240218-33744499-33744495-umraniyespor-eyupspor.jpg

İlgili Haberler
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı
Son Haberler
50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi Gündem
50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı Spor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu Video
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı Video
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü Spor
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık Gündem
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık
Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu Spor
Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu