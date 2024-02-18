Galatasaray itiraz için İlber Ortaylı’yı kullandı

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Galatasaray itiraz için İlber Ortaylı’yı kullandı
Galatasaray, Süper Lig'de oynadıkları Ankaragücü maçının hakemi Ali Şansalan'a İlber Ortaylı'nın videosu ile tepki gösterdi.

Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına çıktı.

3-0 biten maçın 66. dakikasında yeni transfer Derrick Köhn, Ankaragücülü oyuncu ile ikili mücadeleye girdi ve pasını penaltı noktası üzerinde Icardi ile buluşturdu.

Mauro Icardi, tek vuruşla topu ağlara yolladı ve hakem Ali Şansalan golü iptal ederek Derrick Köhn'ün faul yaptığını gerekçe gösterdi.

GALATASARAY'DAN İLBER ORTAYLI İLE TEPKİ
Galatasaray sosyal medya hesabından alınan bu karara tepki gösterdi.

Kararla ilgili İlber Ortaylı videosu paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı;

"Derrick Köhn sol çizgiden müthiş bindirip pasını Icardi'ye veriyor, Icardi'nin tekte şık şutunda top ağlarla buluşuyor ama karşılaşmanın hakemi tam olarak anlayamadığımız bir şekilde faul kararı veriyor."

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