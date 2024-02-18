Okan Buruk Galatasaray'ın iki önemli hedefini açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde;

"Maçı çok istedik. Çok kritik bir maçtı. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıç gerekiyordu. Rakibimiz, uzun süredir seyircili maç oynamıyordu. Bizim maça golle başlamamız oyunu bize yöneltti. Çok erken ikinci golü bulduk. Biz yükseldik, rakip ise psikolojik olarak aşağı gitti. Oyun anlayışımızı devam ettirdik. Baskılar, topa sahip olma, oyun kurma, pozisyonlar. Çok iyi bir ilk yarıydı. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibin oyununu kırdık. Üstün taraftık."

''En değerlisi 3 puan ve sakatlıksız ayrılıyoruz buradan. Zemin beklediğimizden çok çok iyiydi. 10 günlük bakımla birlikte oyuncular zorluk yaşamadı. 10 gün önceyle arada çok büyük fark var. Bu işi yapan insanlara teşekkür etmek gerekiyor. Herkesin kafasında soru işaretiydi. Bir soru işareti de Galatasaray 3 gün sonra çıkıyor ve yorgundu. Biz enerji olarak çok yüksektik. Taktiksel ve oyun olarak çok iyi işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

"Oyun anlayımız değişmiyor. Oyuncular değişebilir ama oyun anlayışı değişmiyor. Attığımız ikinci golün nedeni Davinson'un doğru yerde doğru baskıyı yapması ve önde oynaması. Stoperlerin topları alması çok önemliydi. Hamlesinin ödülünü gol atarak aldı Davinson. Orta sahada da Berkan'ın, Kerem Demirbay'ın, kanatların baskısı da çok iyiydi. Otomatikleşmiş önde iki oyuncumuz var, Mertens ve Icardi, onların otomatik olarak savunma pozisyonları önemli. Her şeyi onlar başlatıyor. Yine onlar başlattı."

"Köhn rahat oynadı. Onun yanında çevresinde oynayan Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu ile uyumluydu. Bu da önemliydi. Genel olarak ilk maç olmasına rağmen çok özgüvenliydi. Antrenmanda görmüştük. İyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Çok çabuk takıma ısındı. Bu da çok önemli. Çok sosyal, çok çabuk arkadaşlarıyla iletişim kurdu."

"Çok önemli, değerli oyuncularla çalışıyorum. Bu benim için bir gurur. Sadece saha içi değil, saha dışında da Galatasaray'ı düşünen, her görevde olmak isteyen oyuncularla çalışıyorum. Bir adanmışlık var. İnancımız var. İyi bir takımız. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Avrupa'da başarıyı çok istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum. O başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bunun bilincindeyim. Son Avrupa maçının daha üstüne çıkmalıyız. Bir sonraki maçta daha da iyisini yapabiliriz. Hedeflerimiz aynı. Şampiyonluk ve Avrupa'da final! Hedefi koymak, inanmak, oraya çıkabileceğimizi düşünmek önemli hayaller. Gerçekleştirmek istiyoruz."

"3 kupada çalışacağız, yarışacağız, inanacağız, en iyisini yapacağız. Muhteşem bir taraftarımız var, onlarla kenetlenince büyük işler başarıyoruz."

"Geçen sezonki şampiyonluk maçından önce de aynı otel, aynı toplantı salonu, aynı yemek salonu, aynı stadyum. Geçen sene burada şampiyon olduk. Bu da şampiyonluk maçlarından biriydi. Ankaragücü deplasmanı zordur. Takımı da hocası da çok iyi. Biz buraya çıkarken bu şampiyonluk maçlarından biri dedik. İki takım da net sürdürüyor yarışı. Fenerbahçe de kazandı. Kimsenin puan kaybına tahammülü yok. Şampiyonluk yarışı bence çok erken başladı zaten."

"Bu yarış devam ediyor. Daha çok maç var. Kimin nerede puan kaybedebileceği belli değil. Beklemediğiniz yerde puan kaybedebiliyorsunuz. Rakibin puan kaybetmesini beklediğinzi maçta kaybetmiyor. Ne olacağı belli değil. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Ben oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Tüm maçları kazanmalıyız. Hedefimiz Fenerbahçe maçına şampiyon yapmak. Bunu hayal ediyoruz, istiyoruz. İki takım da bunu hayal ediyor. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor."

SÜPER KUPA SÖZLERİ

"Fikstür sıkışık. Nisan konuşuluyor. Fikstüre yerleştirecek yer yok. Çok yoğun bir fikstür var. Avrupa'da devam ediliyor. Biz devamlı maç yapıyoruz, 3 günde 1 oynuyoruz. Bizim için bir şey değişmiyor. Ne uygun görülüyorsa ona razı olacağız."