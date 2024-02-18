Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü

Vonovia Stadyumu'nda yapılan maçta Bochum, geriye düştüğü maçı çevirdi.

Bayern Münih, 14. dakikada Jamal Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bochum, 38. dakikada Takuma Asano ve 44. dakikada Schlotterbeck'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Bochum, 77. dakikada Kevin Stöger'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bayern'de Upamecano, penaltıya neden olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Upamecano, Şampiyonlar Ligi maçında da kırmızı kart görmüştü.

Bayern'de Harry Kane, 87. dakikada takımının ikinci golünü attı ancak puan kurtaramadı.

Bu mağlubiyetle Bayern Münih, lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü. Bochum ise bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı.

Bayern Münih, ligin 23. haftasında Leipzig ile evinde oynayacak. Bochum ise M'Gladbach'a konuk olacak.