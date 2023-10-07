Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu'na 'Hoş geldin' galibiyeti

Abdullah Şaşkın, Ankaragücü'nün Kayserispor'u mağlup ettiği maçı yazdı.

Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu'na 'Hoş geldin' galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü, Kayserispor ile karşılaştı.

Tolunay Kafkas ile yolları ayıran Başkent ekibi, Emre Belözoğlu ile yeni sayfa açtı.

Karşılaşmaya Kayserispor, etkili başladı.

Henüz 4. dakikada sol kanattan Mane'nin açtığı ortaya Thiam kafayı vursa da top auta çıktı.

10. dakikada ise bu kez ev sahibi ekip etkili geldi.

Sol kanadı iyi kullanan Garry Rodrigues, içeri sokuldu ve şutunu çekti. Top direğin üzerinden dışarı çıktı.

Mücadelenin akan 20 dakikasında tempo bir hayli düşmüştü.

35. dakikada Garry, bu kez sağ kanadı kullandı, içeriye sokulup şutunu çekti. Fakat top kaleci Bilal'de kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve golsüz eşitlikle ilk yarı tamamlandı.

İkinci yarı adeta golle başladı.

49. dakikada Garry Rodrigues bu kez golünü attı.

Morutan'ın ortasına kafayı vurdu ve Yeşil Burun Adalı oyuncu Başkent ekibinde ilk golünü de atmış oldu.

52. yarıda ise Bajic sahneye çıktı.

Garry'den pası alan Bajic, ceza alanı sol çaprazından yaptığı plase vuruş ile topu ağlara gönderdi ve takımı için farkı ikiye çıkardı.

81. dakikada ise top direkte patladı.

Bu kez konuk ekip Kayserispor etkili geldi. Savunmanın hatasında topla buluşan Carole'nin şutu üst direkte patladı.

Ve son söz söylendi...

89. dakikada Ankaragücü'nün golü geldi.

Tolga Ciğerci'nin savunma arkasına attığı pasta Macheda topla buluştu. İtalyan oyuncu Bilal'in mağlup etti ve skoru tayin etti.

Emre Belözoğlu, ayağının tozuyla üç puanı takımına aldırdı.

Recep Uçar'ın Kayserispor'u ise haftayı 10 puanda kapattı.

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