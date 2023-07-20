Millet zamlarla inlerken CHP'deki koltuk savaşlarını çizdi. Emre Ulaş öyle bir hiciv yaptı ki..

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, halkın yapılan zamlarla mücadele ederken CHP’de yaşanan koltuk savaşlarını eleştiren bir karikatüre imza attı.

Millet zamlarla inlerken CHP'deki koltuk savaşlarını çizdi. Emre Ulaş öyle bir hiciv yaptı ki..

Emre Ulaş’tan bu kez de CHP’deki değişim çağrılarına ve koltuk savaşlarına atıfta bulunan bir karikatür geldi.

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Özellikle 28 Mayıs seçimlerinden sonra muhalefet cephesinin aldığı yenilgi ile beraber ana muhalefet partisi içinden sık sık değişim mesajları geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu istifa et çağrılarına sessiz kaldı.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile daha önce çalışmış isimlerle yaptığı “değişim” toplantısının sosyal medyaya sızma haberi geldi.

Emre Ulaş, vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası iyice kendini gösteren ekonomik krizle mücadele ederken, CHP içinde yaşanan koltuk savaşlarını resmetti.

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