Emre Ulaş'tan AKP'lileri uykusuz bırakacak domuz bağı karikatürü

Mizah ve hiciv dâhisi Emre Ulaş, 14 Mayıs seçimlerinin ardından HÜDAPAR'ın Meclis'e girmesine ilişkin unutulmayacak bir karikatüre hayat verdi.

Kadınlara ve çocuklara yönelik söylemleriyle tepki toplayan ve Hizbullah Terör Örgütü'nün siyasi uzantısı HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı içerisinde yer alması tartışmaların odağında. 14 Mayıs seçimlerinin ardından HÜDAPAR'ın meclise 4 milletvekili ile girmiş olması tepkiyle karşılandı.

Domuz bağı cinayetleri ile hafızalara kazınan Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDAPAR'ın Meclis’e girmesine çocuk ve kadın hakları için mücadele eden kuruluşlardan tepki yağarken, daha önce Genel Başkanı'nın "Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hâlâ çocuktur, bazıları 15 yaşındadır ama olgundur" dediği bir partinin meclise taşıyacağı gündem başlıkları da tadirgin ediyor.