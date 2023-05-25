Emre Ulaş'tan Saray'ı bile güldürecek Erdoğan karikatürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT'de propaganda konuşması yayınlandı. Erdoğan konuşmasında "Milletine hakaret üzerine kurulu bir siyaset dilini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın siyaset dili vurgusunun ardından mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan unutulmayacak bir karikatür geldi.

Erdoğan propaganda konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sandıktan çıkan mesaj şudur; milletimiz kendi değerlerine saygı duymayan terör örgütleriyle kol kola yürüyen, bölgesel ve küresel güçlerin dümen suyuna girme sözü veren bir adaya ülkenin yönetimini teslim etmeyeceğini açıkça söylemiştir. Buna karşılık muhalefet ne yapmıştır? Meclis'te çoğunluğu kaybedişinin, cumhurbaşkanlığında da açık ara geride kalışının öfkesini, hıncını, acısını, milletimizden ve özellikle de depremzedelerimizden çıkartmaya çalışmıştır. Her vatandaşımız gibi depremzede kardeşlerimizin onurlarını korumak da bizim görevimizdir. Hiç kimse milletimizin herhangi bir ferdine, kökeninden, inancından, mezhebinden, meşrebinden olduğu gibi siyasi tercihinden dolayı da hakaret edemez. Kendi milletine hakaret üzerine kurulu böyle bir siyaset dilini reddediyoruz. Hele hele asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde mağdur ve mazlum duruma düşen kardeşlerimize yapılan saygısızlıkları asla kabul edemeyiz."