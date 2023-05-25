Emre Ulaş'tan Saray'ı bile güldürecek Erdoğan karikatürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletine hakaret üzerine kurulu bir siyaset dilini reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan unutulmayacak bir karikatür geldi.

Emre Ulaş'tan Saray'ı bile güldürecek Erdoğan karikatürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT'de propaganda konuşması yayınlandı. Erdoğan konuşmasında "Milletine hakaret üzerine kurulu bir siyaset dilini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın siyaset dili vurgusunun ardından mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan unutulmayacak bir karikatür geldi.

Erdoğan propaganda konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sandıktan çıkan mesaj şudur; milletimiz kendi değerlerine saygı duymayan terör örgütleriyle kol kola yürüyen, bölgesel ve küresel güçlerin dümen suyuna girme sözü veren bir adaya ülkenin yönetimini teslim etmeyeceğini açıkça söylemiştir. Buna karşılık muhalefet ne yapmıştır? Meclis'te çoğunluğu kaybedişinin, cumhurbaşkanlığında da açık ara geride kalışının öfkesini, hıncını, acısını, milletimizden ve özellikle de depremzedelerimizden çıkartmaya çalışmıştır. Her vatandaşımız gibi depremzede kardeşlerimizin onurlarını korumak da bizim görevimizdir. Hiç kimse milletimizin herhangi bir ferdine, kökeninden, inancından, mezhebinden, meşrebinden olduğu gibi siyasi tercihinden dolayı da hakaret edemez. Kendi milletine hakaret üzerine kurulu böyle bir siyaset dilini reddediyoruz. Hele hele asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde mağdur ve mazlum duruma düşen kardeşlerimize yapılan saygısızlıkları asla kabul edemeyiz."

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını? Güncel
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını?
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında Magazin
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında
Greyfurt yemek neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Greyfurt yemek neye iyi gelir
Diş ağrısından kurtaran bitkiler… Şifalı Bitkiler
Diş ağrısından kurtaran bitkiler…
İşte iki doğal Bronşit savar Şifalı Bitkiler
İşte iki doğal Bronşit savar
Cildi yenileyen çay hangisi Şifalı Bitkiler
Cildi yenileyen çay hangisi
Konda ikinci tur anketini yayınladı. İlk tur anketinin tam tersi çıkmıştı Siyaset
Konda ikinci tur anketini yayınladı. İlk tur anketinin tam tersi çıkmıştı