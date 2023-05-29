Başın öne eğilmesin aldırma Kemal Dede aldırma. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz karikatürü

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan yine çok konuşulacak seçim karikatürü geldi.

Seçim sonuçları ve oy oranları 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun tamamlanmasının ardından belli oldu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52.18 oy aldığını duyurdu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.82’da kaldı. Böylece Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından iş, sanat ve siyaset dünyasının birçok isminden seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorumlar geldi.

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan da seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü seçim kampanyasıyla ilgili çok konuşulacak bir karikatür geldi.

Ulaş ‘Hesap Zamanı’ başlığına verdiği karikatürde, Bir vatandaşla Kılıçdaroğlu arasındaki diyoloğu hicvetti.

Vatandaş, Kılıçdaroğlu’na “Hiç hırsızlık yolsuzluk yaptın mı?”,”Hiç yetim hakkı yetin mi?”,”Şimdi Sen hiç vatana ihanet ettin mi?,”,”Tabi hile hurda da bilmezsin”, “O zaman yalan dolan senin kitabında da yoktur. Görevi kötüye kullanma rüşvet, İftira, nifak, istirmar.” sorularını yöneltiyor.

Üç resimli karikatürde Kılıçdaroğlu da vatandaşa “Ne münasabet, Asla, Hayır, Bilmem, Yoktur, Asla ve Nefret ederim” cevaplarını veriyor.

Karikatürün sonunda ise vatandaş, “Ee o zaman sende hiç bişey yapmıyorsun canım. Ben oyumu niye sana vereyim” diyerek arkasını dönüp gidiyor.