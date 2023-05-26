Her türlü baskı ve yasaklara uğrayan Kılıçdaroğlu ama mağdur olan Erdoğan... Emre Ulaş cuk oturan karikatürü çizdi

Siyasi mizahın usta ismi Emre Ulaş’tan anlamlı ve güldürme garantili Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karikatürü: Her türlü baskı ve yasaklara uğrayan Kılıçdaroğlu ama mağdur olan Erdoğan...

Her türlü baskı ve yasaklara uğrayan Kılıçdaroğlu ama mağdur olan Erdoğan... Emre Ulaş cuk oturan karikatürü çizdi

Siyasi mizahın usta ismi Emre Ulaş'tan yine çok güldürecek ve düşündürecek bir karikatür geldi.

Seçimlere sayılı günler kalmışken, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyalarına dönük çeşitli engelleme ve saldırı haberleri geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘montaj’ video içerikli eleştirilerini sürdürmeye devam ediyor.

Usta mizahçı Emre Ulaş da bu gelişmeleri oldukça güldüren bir karikatürle özetledi.

Karikatürde Erdoğan’ın “Bay Bay Kemal, Boğazımı sıkıyoo!.. Kolumu ısırıyoo!.. Bel altı vuruyoo!...” diye bağırdığı görülürken aslında söylediği her cümleyi kendisinin Kılıçdaroğlu’na yaptığı görülüyor.

İşte o karikatür:

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