Emre Ulaş seçimden sonra zamlara yağmuruna tutulan vatandaşın halini çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan seçimlerden ekonomik gündeme dönüşle ilgili çok konuşulacak bir karikatür geldi.

İşte, "Son pişmanlık neye yarar, her şeyin bedeli var" diyen Emre Ulaş'ın o karikatürü:

Türkiye’nin kritik seçimi sona erdi ve Erdoğan kazandı. Seçimin sona ermesiyle gözler piyasalara çevrildi. Seçimlerin bitmesi ile zamlar, vergiler, enflasyon ve batık ekonomi yeniden gündem oldu.

Öte yandan bütçe açığı yılın ilk dört ayında 400 milyar lirayı aştı. Bütçe açığı sebebiyle ek vergilerin getirilmesi bekleniyor. Merkezi yönetim bütçesi, nisan ayında 132,4 milyar lira açık verirken, ilk dört ayda bütçe açığı 382,4 milyar lira olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon lira iken, bütçe giderleri ise 1,4 trilyon TL oldu.