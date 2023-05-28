Emre Ulaş'tan taşı gediğine koyacak Erdoğan ve seçim karikatürü geldi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda vatandaşlar bir kez daha sandık başına gitti.

Türkiye genelinde oy sayımları sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener; oyların yüzde 75.42'ısının sayıldığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53.41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.59 oy oranına sahip olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Erdoğan yarışı önde götürüyor.

EMRE ULAŞ TAŞI GEDİĞİNE KOYDU

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan çok konuşulacak seçim karikatürü geldi.

Erdoğan’ın seçimi nasıl kazandığının sırlarını paylaşan Ulaş, iki kesime dikkat çekti.

İşte Emre Ulaş’ın o karikatürü: