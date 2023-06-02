Bu karikatür Bahçeli’yi bile güldürür. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını

Emre Ulaş'tan dikkat çeken karikatür geldi. Ulaş, Devlet Bahçeli’nin hesabı üzerinden TBMM’yi açmasındaki yoklamayı anlatmasını çizdi.

Bu karikatür Bahçeli’yi bile güldürür. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını

Türkiye, TBMM’nin açılması, vekillerin ve Cumhurbaşkanı’nın yemini konuşuyor.

Meclis’in açılış konuşmasını ve yeni başkan seçilesiye kadar en yaşlı milletvekili olarak Meclis Başkanlığını Devlet Bahçeli yapacak.

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan yine dikkat çeken bir karikatür geldi.

Matematik hesabı üzerinden Meclis açılmasını çizen Emre Ulaş, Devlet Bahçeli’nin hesabının vekillik sayısına bağlanması dikkat çekti.

Ulaş karikatüründe Bahçeli’nin ağzından şunları ifadelerle çizdi:

“Bugün ayın ikisi Haziran kaçıncı Ayy… Altı!.. Çarp ikiyle altıyı… Eder on iki! MHP kaç vekil çıkardı… Elli…

Çarp on ikiyle elliyi... Ne yaptı! Altı yüz!.. İşte sana salonda altı yüz vekil”

Bahçeli’yi uyaran birisinin ise şunları söylediği görüldü:

“Efendim yoklamayı elektronik olarak yapıyoruz!..”

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