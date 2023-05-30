Emre Ulaş seçimlerdeki Adaletsiz yarışı çizdi

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan yine çok konuşulacak seçim karikatürü geldi.

Seçim sonuçları ve oy oranları 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun tamamlanmasının ardından belli oldu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52.18 oy aldığını duyurdu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.82’da kaldı. Böylece Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından iş, sanat ve siyaset dünyasının birçok isminden seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorumlar geldi.

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan da devletin tüm imkanlarını seferber ederek seçimi kazanan Erdoğan ve rakibi Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulacak bir karikatür geldi.

Ulaş ‘Resmi sonuç mu? Sonuç resmi mi?’ başlığıyla verdiği karikatürde, boks ringinde YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu hicvetti.

Tek resimli karikatürde, küçük boks eldiveni kullanan Kılıçdaroğlu’nun büyük boks eldivenleriyle maçı kazanan Erdoğan’ın kolunu hakem olan YSK başkanı Yener’in havaya kaldırıldığı görülüyor.