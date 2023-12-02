En az futbolcular kadar ilgi gördü. Pendikspor taraftarı onunla fotoğraf çektirme yarışına girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, Pendiksporlu taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
En az futbolcular kadar ilgi gördü. Pendikspor taraftarı onunla fotoğraf çektirme yarışına girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, Rams Park Stadı'nda hemen hemen her maç sonunda futbolcularla birlikte galibiyet sevinci yaşıyor, taraftara üçlü çektiriyor.

Ali Yiğit artık deplasmanlarda da yoğun ilgi görmeye başladı.

Pendiksporlu taraftarlar; Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Ali Yiğit de onların bu isteğini kırmadı ve bol bol selfie çektirdi. Bir taraftar da Ali Yiğit'ten Mertens forması istedi.

Ali Yiğit ile birlikte kaleci antrenörü Fadıl Koşultan da taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

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