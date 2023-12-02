Pendik Galatasaray maçında şaşırtan olay. Maça çıkmak istemedi!

Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Karşılaşma öncesi yapılan seremonide ilginç bir olay yaşandı.

Her maç öncesi çocuklar futbolcuların elinden tutup sahaya çıkıyor. Şanslı isimler arasında bulunmak için herkes can atıyor.

Ancak dün oynanan mücadele öncesi Pendiksporlu bir çocuk son anda heyecanlandığı için seremoniye çıkmak istemedi ve ağlamaya başladı.

Uzun süre ikna edilmeye çalışılan Erkan Ceylan isimli çocuk kararını değiştirmedi ve arkadaşlarına uzaktan baktı.

İşte o anlar...