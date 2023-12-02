Pendik Galatasaray maçında ortalık bir anda karardı

Pendikspor; Galatasaray'ı yenilenen Pendik Stadı'nda ağırlıyor.

Hem kapasitesi hem çevresel şartları nedeniyle büyük maçlarda hep tartışma konusu olan statta bir de elektrik sorunu yaşandı.

İki ekibin oyuncuları ısınmak için sahaya çıktı. Futbolcular karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdüğü sırada bir anda stadın elektrikleri kesildi.

Kapasitesi arttırılan ve zemini dahil birçok yeniliğin yapıldığı Pendik Stadı karanlığa gömüldü. Tribündeki taraftarlar, telefonlarının ışıklarıyla ortamı aydınlattı.

Kesinti gerçekleştikten kısa bir süre sonra elektrikler tekrar geldi ve stat ışıkları yeniden devreye girdi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında da aynı sorun yaşandı. Sorunun kısa sürede giderilmesiyle maç kaldığı yerden devam etti.