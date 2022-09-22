Hangi sosyal medya platformunu kaç kişi kullanıyor

Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılının ilk yarısında hangi uygulamaların kaç kullanıcı trafından aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,91 milyar olurken dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliğini yine elinde bulundurdu açıklandı. Facebook'tan sonra sırasıyla en çok kullanılan sosyal medya platformları ise; Youtube 2,56 milyar, WhatsApp 2 milyar, Instagram 1.47 milyar ve Wechat 1,26 milyar olarak kayıtlara geçti. Telegram, Twitter ve Pinterest ise sıralamada ilk 10'a giremezken, kullanıcı sayıları Telegram 550 milyon, Pinterest 444 milyon, Twitter ise 436 milyon olarak belirlendi.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini analiz etti. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya analizine göre yazılı ve online mecralar olmak üzere bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 435 bin 760 haber çıkışı olduğu görüldü. Sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 93 bin 744 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu duyuruldu.

(Kaynak: İHA)