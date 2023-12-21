En düşük emekli aylığının ne kadar olacağını açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun net rakam verdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
En düşük emekli aylığının ne kadar olacağını açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun net rakam verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından paylaşım parak en düşük emekli aylığının kadar olacağını duyurdu.

Ocak ayında memur ve emekli maaşı artacak. Tüm çalışanlar ve memur ve emekliler gelecek zammı bekliyor.

Uzman isimler art arda açıklamalar yapıyor. SGK uzmanları TÜFE oranına göre emekli aylıklarındaki artışı hesaplamaya çalışıyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşının ne kadar olacağıyla ilgili net rakam verdi.

Şu anda en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

Erdursun bunu hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:

En düşük emekli aylığı olan 7.500₺, 11.000₺‘nin üstüne çıkar… (Ayrıca seyyanen zam yapılır mı bilinmiyor).

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Öte yandan yandaş Cem Küçük çalışan emeklilerle ilgili de bir iddiada bulundu. Küçük, çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL’nin ne zaman yatıracağını açıkladı.

Küçük, “İkramiyelerde çalışan, çalışmayan ayrımı vardı. Şimdi o ayrım yok. Çalışan emekliler de ikramiyelerini alacaklar.” dedi.

Çalışan emeklilere ikramiyelerin önümüzdeki hafta yatırılacağını vurgulayan Küçük, 28-29 Aralık’ta 5 bin TL'lik ikramiyelerinin yatırılması planlandığını söyledi.

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