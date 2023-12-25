Türk hava şirketinden dev satın alma. Endonezyalı şirketin tamamı Çelebi'ye geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Türk hava şirketinden dev satın alma. Endonezyalı şirketin tamamı Çelebi'ye geçti
Türk Hava hizmet şirketi Çelebi, Endonezya'ya açıldı. Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi, Endonezya'nın 26 şehrindeki havalimanlarında hizmet veren Prathita Titiannusantara PTN'yi tamamını satın aldı.

Havalimanlarında yer servisi hizmeti veren Çelebi Hava Servis A.Ş Endonezyalı şirketin tamamını satın aldı. Endonezya'nın Jakarta şehrinde faaliyet gösteren PT. Prathita Titiannusantara PTN artık Çelebi'ye geçti. Şirket Endonezya'daki 26 şehirde faaliyet gösteriyor.

Çelebi'den KAP'a gönderilen açıklamada, Hisse devir işlemlerinin 2024 yılının 30 Mart gününe kadar tamamlanması öngörüldüğü belirtildi.

KAP'a yollanan açıklamada PTN şirketinin Endonezya'da 26 şehirdeki havalimanlarında yer hizmeti sunduğu belirtilerek, bu kentlerdeki uçuş trafiğinin yüzde 76'sını elinde tuttuğu belirtildi. Endonezya'nın 26 şehrindeki uçuş sayısının 650 bin uçuş gerçekleştirildiği belirtilirken, havacılık pazarının da gelecek yıllarda yüzde 7 büyümesi öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu belirtildi:

"PTN'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde, ortalama yıllık hasılatının 14 milyon Euro (2028: 25 milyon Euro) ve 5 yıl boyunca toplam ekipman yatırım tutarının yaklaşık 27 milyon Euro olması öngörülmektedir.”

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