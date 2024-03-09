En kolayından "fırında levrek"

Serkan Talan
En kolayından "fırında levrek"
Herkesin kolaylıkla yapabileceği "fırında levrek" tarifini sizlere sunuyoruz. Afiyet olsun.

En kolayından "fırında levrek"

En kolayından fırında levrek tarifi:

Duruma göre 3 yada 4 adet levrek temizlenir, yıkanır ve suyunun süzülmesi için süzgece alınıp bir kaç dakika bekletilir.

Patatesler ve soğanlar soyulur, halka halka doğranır, domates ikiye bölünür. Tepsiye dizilir.

Balıklarda tepsiye yerleştirilir. Balıkların üzerine fazla derin olmayan bir kaç çizik atılar.

Balıkların etrafına sarımsak, üzerine de tereyağı ve defne yaprağı konur. Çiziklerin arasına da limon dilimleri yerleştirilir.

Sos malzemeleri harmanlanıp balığın içine dışına bolca sürülür.

Kalırsa patates soğanın üzerine de gezdirilir.

Hazırlanan tepsi, yaklaşık 200 derece önceden ısınmış fırında 30-40 dakika kadar pişirilir.

Afiyet olsun...

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