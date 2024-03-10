Her yaştan insan dilim dilim yiyor. En pratik havuçlu kek tarifi nasıl yapılır

Züleyha Öncü
Her yaştan insan dilim dilim yiyor. En pratik havuçlu kek tarifi nasıl yapılır
Çay saatlerinin vazgeçilmezi tarçınlı ve havuçlu kek tarifi için malzemeleri bilmek yetiyor. Yapımı kolay, bitmesi ise saniyeler süren ıssız adam keki havuçlu kek tarifi…

Fırından çıkınca mis gibi kokusuyla tüm ev halkını mutfağa çeken leziz yiyecek havuçlu kek tarifi, herkesin mutlaka bilmesi gereken kek çeşitlerinden biridir. Tarçını seven, havuçlu kekin lezzetini bilen kişiler için harika bir tarif olan havuçlu kek tarifi için malzemeleri vererek tarifi anlatmaya başlayalım.

havuclu-kek2.jpg

ENFES HAVUÇLU KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Her an tüketilebilen hafif ve bir o kadar lezzetli havuçlu kek tarifi için şu malzemeleri hazır etmelisiniz:

  • 1 su bardağı havuç rendelenmiş
  • 1 su bardağı ceviz
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 su bardağı un

havyuclu-kek-3.jpg

MİS GİBİ KOKAN HAVUÇLU KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mutfakta tarçın kokularının dolaşmasını sağlayacak, lezzetiyle baş döndürecek havuçlu kek tarifi için malzemeleriniz hazırsa kolay yoldan nasıl fırına verebileceğinizin detaylarını anlatmaya geçebiliriz.

havuclu-kek-4.jpg

İştah açan, karnı doyuran, bir dilim üzerine birkaç dilim daha yediren havuçlu kek tarifi için ilk adım yumurta ve şekeri iyice çırpmaktır.

Yağ, süt, vanilya ilave ederek tekrar çırpın, kalan malzemeleri de koyarak iyice karıştırın.

Ardından önceden yağladığınız kek kalıbına bu harcı dökerek 170 derece ısıtılmış fırına verin. En az 40 dakika kadar pişirmeye devam edin. Bu esnada fırının kapağını sakın açmayın.


İşte enfes havuçlu kek tarifi bu şekilde kolayca uygulanabiliyor. Afiyet olsun.

İlgili Haberler
En kolayından "fırında levrek"
En kolayından "fırında levrek"
Damakları şenlendiren geleneksel Osmanlı tatlısı Zerde tarifi
Damakları şenlendiren geleneksel Osmanlı tatlısı Zerde tarifi
Mor lahana turşusu nasıl yapılır?
Mor lahana turşusu nasıl yapılır?
4 kaşık çorbası nasıl yapılır?
4 kaşık çorbası nasıl yapılır?
Son Haberler
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’yi milyonlar ziyaret etti Kültür Sanat
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’yi milyonlar ziyaret etti
Film senaryolarına taş çıkaracak cinayet planı yapmışlar. Kaza süsü vermek için buldukları yöntem ‘pes’ dedirtti Yaşam
Film senaryolarına taş çıkaracak cinayet planı yapmışlar. Kaza süsü vermek için buldukları yöntem ‘pes’ dedirtti
Her gün karşılaştığım tüm insanlara sevgimi söylemeden geçmezdim Kültür Sanat
Her gün karşılaştığım tüm insanlara sevgimi söylemeden geçmezdim
Sinirlenmiş birine sakın bunları yapmayın Sağlık
Sinirlenmiş birine sakın bunları yapmayın
Aydın'da otobüs motosiklete çarptı: 1 ölü Yerel Haberler
Aydın'da otobüs motosiklete çarptı: 1 ölü
Araç satın alanlara büyük şok: Artık zorunlu olacak Ekonomi
Araç satın alanlara büyük şok: Artık zorunlu olacak
Polis ve jandarma devriyelerinde yeni dönem. Bakan Yerlikaya 'Sakın ha siz benim kim olduğumu biliyor musunuz demeyin' dedi Gündem
Polis ve jandarma devriyelerinde yeni dönem. Bakan Yerlikaya 'Sakın ha siz benim kim olduğumu biliyor musunuz demeyin' dedi