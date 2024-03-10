Fırından çıkınca mis gibi kokusuyla tüm ev halkını mutfağa çeken leziz yiyecek havuçlu kek tarifi, herkesin mutlaka bilmesi gereken kek çeşitlerinden biridir. Tarçını seven, havuçlu kekin lezzetini bilen kişiler için harika bir tarif olan havuçlu kek tarifi için malzemeleri vererek tarifi anlatmaya başlayalım.

ENFES HAVUÇLU KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Her an tüketilebilen hafif ve bir o kadar lezzetli havuçlu kek tarifi için şu malzemeleri hazır etmelisiniz:

1 su bardağı havuç rendelenmiş

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

3 yumurta

1 tatlı kaşığı tarçın

1 kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

MİS GİBİ KOKAN HAVUÇLU KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mutfakta tarçın kokularının dolaşmasını sağlayacak, lezzetiyle baş döndürecek havuçlu kek tarifi için malzemeleriniz hazırsa kolay yoldan nasıl fırına verebileceğinizin detaylarını anlatmaya geçebiliriz.

İştah açan, karnı doyuran, bir dilim üzerine birkaç dilim daha yediren havuçlu kek tarifi için ilk adım yumurta ve şekeri iyice çırpmaktır.

Yağ, süt, vanilya ilave ederek tekrar çırpın, kalan malzemeleri de koyarak iyice karıştırın.

Ardından önceden yağladığınız kek kalıbına bu harcı dökerek 170 derece ısıtılmış fırına verin. En az 40 dakika kadar pişirmeye devam edin. Bu esnada fırının kapağını sakın açmayın.



İşte enfes havuçlu kek tarifi bu şekilde kolayca uygulanabiliyor. Afiyet olsun.