﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu

Elektrikli araçlar, benzinli türevlerine göre genellikle daha pahalı olması ile biliniyor.

Bu araçlar şu an için çok fazla yayılmamasına rağmen her geçen gün yeni yeni markaların çıkması ve doğayı korumak amacıyla araçların çoğaltılması nedeniyle günden güne yaygınlaşıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI 5 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİN LİSTESİ

1- Rimac Nevera / Fiyatı: 2,4 Milyon Dolar

Rimac Nevera / Fiyatı: 2,4 Milyon Dolar

2- Lucid Air Sapphire / Fiyatı: 249 Bin Dolar

Lucid Air Sapphire / Fiyatı: 249 Bin Dolar

3- Porsche Taycan Turbo S / Fiyat: 187 Bin 400 Dolar

Porsche Taycan Turbo S / Fiyat: 187 Bin 400 Dolar

4- Mercedes AMG EQS Sedan / Fiyat: 147 Bin 500 Dolar

Mercedes AMG EQS Sedan / Fiyat: 147 Bin 500 Dolar

5- Tesla Model S Plaid / Fiyat: 135 Bin 990 Dolar

Tesla Model S Plaid / Fiyat: 135 Bin 990 Dolar