En sıcak günün ardından İstanbul güne yağmur ve fırtınayla başladı

Sert esen rüzgara zaman zaman gök gürültüsü de eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'un yeni güne yağmur ve fırtınayla başlayacağı yönündeki tahminleri de gerçekleşmiş oldu.

METEOROLOJİ ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya'nın kuzey, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.