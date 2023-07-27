En sıcak günün ardından İstanbul güne yağmur ve fırtınayla başladı

Son yılların en sıcak gününü geçiren İstanbullular sabah saatlerine doğru başlayan fırtına ve ona eşlik eden yağmurla güne başladı.

En sıcak günün ardından İstanbul güne yağmur ve fırtınayla başladı

Sert esen rüzgara zaman zaman gök gürültüsü de eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'un yeni güne yağmur ve fırtınayla başlayacağı yönündeki tahminleri de gerçekleşmiş oldu.

METEOROLOJİ ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya'nın kuzey, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Sıcak hava bunalttı, yağış geliyor
İzmir'de sıcaklık rekoru. Termometreler 42 dereceyi gösterdi
İzmir'de sıcaklık rekoru. Termometreler 42 dereceyi gösterdi
Sıcaklık rekoru kıran İzmir'de iki ilçede orman yangını
Sıcaklık rekoru kıran İzmir'de iki ilçede orman yangını
Aşırı sıcakta çocuk ishallerine dikkat
Öne Çıkanlar
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Son Haberler
Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu Spor
Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu
Beşiktaş Tirana maçının kanalı belli oldu. Seyirciler saç baş yolacak Spor
Beşiktaş Tirana maçının kanalı belli oldu. Seyirciler saç baş yolacak
Sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Yaşam
Sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Samsunspor'dan flaş transfer Spor
Samsunspor'dan flaş transfer
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar Spor
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar
Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu Dünya
Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu