En somurtkan adamı bile güldürecek. Kılıçdaroğlu en büyük danışmanını buldu. Emre Ulaş çizdi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığı iddia edilen Perinaz Mahpeyker Yaman gündem oldu.

Mizahın ve gülmecenin ustası Emre Ulaş konuyla ilgili bomba bir karikatür çizdi.

İşte o karikatür:

Ulaş’ın çizdiği karikatürde şu ifadeler yer alıyor:

Kılıçdaroğlu’nun AKP’li danışman tutkusu

Efendim tam aradığınız gibi AKP’nin tüm stratejilerini bilen birisi… danışmanınız olabilir

Kılıçdaroğlu: Hemen gelsin

NE OLDU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mayıs ayında "genel başkan danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dünden bu yana gündemden düşmedi. Yaman’ın hem CHP’ye hem de Atatürk’e haraket ettiği ortaya çıktı. Hemn Yaman’dan hem de Kılıçdaroğlu’ndan konuya dair açıklama gelmişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

"Bir arkadaşım tavsiye etti" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu.”

“DANIŞMANLARI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLAN İSİMLERDEN SEÇİYORDUK “

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç."

DANIŞMAN NE DEDİ?

Perinaz Mahpeyker Yaman yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

ÖZÜR DİLERİM. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum

Her şeyden önce benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o Tweetleri ben yazmadım Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor( işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum Ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum

Evet doğrudur yıllarca Ak Partiyi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiç bir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim

Ve onurla ziyaret etmişim Ben sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk partisinde bir nefer olarak çalışmak istedim

Bir 6 çocuk Annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum Tekrar tekrar Benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu Tweetler için Hepinizden özür diliyorum Saygılarımla.