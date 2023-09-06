Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün.

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik krizin "psikolojik" olduğunu öne sürdüğü konuşmasını anlatan bir karikatüre imza attı.

İŞTE O KARİKATÜR;

Karikatür’de Erdoğan’ın “Aslında sorun ekonomik değil, psikolojik!..” sözlerinin ardından emekli bir vatandaş “Çok doğru tespit sayın cumhurbaşkanıım! Tüikzede emekli bi vatandaş olarak bu sözünüze şapkamı çıkarıyoruum” diyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik krizin "psikolojik" olduğunu öne sürerek, "Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtanlarla mücadele ediyor bir yandan da enflasyonu düşürecek politikaları kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.