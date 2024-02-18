Enerji Bakanı Erzincan’daki kayıp madencilerin aranması ile ilgili konuştu. 'Allah’ın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 9 işçinin mahsur kaldığı Erzincan İliç'te açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Ardımızda görmüş olduğumuz alanda 35 milyon metreküplük toprak kütlesi var. Toprağın kaydığı zamanda dere dediğimiz alana 5 milyon metreküplük alana yeni bir kütle vadiye geldi. Arama kurtarma ile ilgili AFAD başından beri 500'ün üzerine ekibimi var. 2700'ü aşmış vaziyetteyiz. 800 aracımız var. Araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Hepimiz tek bir niyeti var, bu işi olabilecek en kısa sürede tamamlamak. Öncelikle 9 canımız şu anda toprağın altında. Yakınlarımızın her birini ziyaret ettik. Onlar da buraya geliyorlar. Onların sabrı anlayışı için minnettarız. Sabır bizim şu anda en fazla ihtiyacımızın olduğu duydu" dedi.

“ALLAH'IN YÜZÜMÜZE BAKMASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "İlk andan itibaren devletimiz ilgili bütün kuruluşlarıyla burada. Bugün sahada ilk kez sizlerle bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda. Arama faaliyeti ile ilgili büyük bir çalışma söz konusu. Allah'ın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Burada çevre ile ilgili alınması gereken tedbirler söz konusuydu. Su ve toprak numuneleri temiz çıktı. Buradaki toprağın tamamını kaldırmak durumundayız.

Burada halk sağlığına zarar verecek hiçbir şey bulunmuyor şu anda. Arama faaliyeti ile ilgili bir sonuç almayı ümit ediyoruz.

Çevre izin belgesi burada tamamen iptal edilmiştir. Esas itibariyle faaliyet izin belgesi olmayan bir madenin çalışması mümkün değildir. Şu anda çevre izin belgesinin verildiği şartlar ortadan kalkmıştır."