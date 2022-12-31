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  • Şahan Gökbakar'dan ''Helal olsun'' dedirten hareket. Engelli öğrenciye yapılan zorbalık tepki çekmişti

Şahan Gökbakar'dan ''Helal olsun'' dedirten hareket. Engelli öğrenciye yapılan zorbalık tepki çekmişti

Zonguldak Ereğli'de sınıf arkadaşları tarafından, engelli öğrenciye yapılan akran zorbalığı büyük tepkilere neden olmuştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sessiz kalamayıp "Helal olsun" dedirten harekete imza attı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 18:11
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Engelli öğrenciye yapılan zorbalık tepki çekmişti. Şahan Gökbakar'dan ''Helal olsun'' dedirten hareket

Şahan Gökbakar'dan ''Helal olsun'' dedirten hareket. Engelli öğrenciye yapılan zorbalık tepki çekmişti
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Zonguldak Ereğli'deki bir meslek lisesinde engelli öğrenciye, sınıf arkadaşları tarafından uygulanan şiddet büyük tepkilere neden olmuştu. Öğrenciler, arkadaşlarını dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atarak darp etti. Polis ekipleri, dört öğrenciyi gözaltına alıp serbest bırakmıştı.

 Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından tepki üstüne tepki gelirken, Şahan Gökbakar'dan "Helal olsun" dedirtecek bir hareket geldi. Gökbakar, aileye destek olacak.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN HELAL OLSUN DEDİRTEN HAMLE

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından sınıf arkadaşları tarafından şiddet gören engelli öğrencinin ailesinin kendisine ulaşması halinde, eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi.

Gökbakar "Sınıfta birkaç arkadaşı tarafından zorbalığa maruz kalan ve dövülen engelli kardeşimizin ailesi bize ulaşırsa, özel eğitim alabileceği bir okulda eğitimini karşılamak isterim. Üzülmesin, hepimiz onun yanındayız" dedi.

 

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