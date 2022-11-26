Şahan Gökbakar'dan Bakan Soylu'ya zor zoru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün, belediyelerde yürütülen soruşturmalarla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. 2019-2022 yılları arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını söyleyen Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmediğini öne sürerek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere muhalefet kanadından tepki yağarken bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

'TERÖRİST İŞE BAŞVURABİLİYOR, BAKANLIK FARK ETMİYOR ÖYLE Mİ?'

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yani bu demek oluyor ki, İstanbul'un göbeğinde 1668 terörist belediyede iş başvurusu yapıp kabul alıyor ve İç İşleri bakanlığı, Polis,Mit, Adalet bakanlığı falan bunu farketmiyor öyle mi??? Terörist nasıl iş başvurusu yapabiliyor SİZ DEVLETİ YÖNETİRKEN? Asıl soru bu..!

Ya biz 20-30 kişi çalışan şirketimize personel alırken, polisten,adliyeden temiz raporu ve adli sicil taraması istiyoruz. Belediye bunu istemeden işe almış olabilir mi? E bu kağıtları bu terörist bağlantililara, devlet kurumları veriyorsa, sorumlu da devlet kurumları değil midir?"