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Şahan Gökbakar'dan Bakan Soylu'ya zor zoru

Şahan Gökbakar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İBB personellerine yönelik 'terör' iddialarına tepki göstererek "Yani bu demek oluyor ki, İstanbul'un göbeğinde 1668 terörist belediyede iş başvurusu yapıp kabul alıyor ve İç İşleri bakanlığı, Polis, Mit, Adalet Bakanlığı falan bunu fark etmiyor öyle mi?" dedi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 20:09
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Şahan Gökbakar'dan Bakan Soylu'ya 'terörist' tepkisi

Şahan Gökbakar'dan Bakan Soylu'ya zor zoru
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün, belediyelerde yürütülen soruşturmalarla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. 2019-2022 yılları arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını söyleyen Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmediğini öne sürerek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere muhalefet kanadından tepki yağarken bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

'TERÖRİST İŞE BAŞVURABİLİYOR, BAKANLIK FARK ETMİYOR ÖYLE Mİ?'

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yani bu demek oluyor ki, İstanbul'un göbeğinde 1668 terörist belediyede iş başvurusu yapıp kabul alıyor ve İç İşleri bakanlığı, Polis,Mit, Adalet bakanlığı falan bunu farketmiyor öyle mi??? Terörist nasıl iş başvurusu yapabiliyor SİZ DEVLETİ YÖNETİRKEN? Asıl soru bu..!

Ya biz 20-30 kişi çalışan şirketimize personel alırken, polisten,adliyeden temiz raporu ve adli sicil taraması istiyoruz. Belediye bunu istemeden işe almış olabilir mi? E bu kağıtları bu terörist bağlantililara, devlet kurumları veriyorsa, sorumlu da devlet kurumları değil midir?"

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fatsalı
26.11.2022 21:17
imamoğlunu görevden almadan önce vatandaşı buna hazırlayıp inandırıyorlar hep aynı senaryo seçim öncesi büyükşehirin imkanlarını kendileri kullanıcak amaç o  
 
okur
26.11.2022 21:06
Amaç seçimlerden önce istanbulu düşürmek,paraları yağmalamak.bide başkanın siyasette önünü kesmek.zamanında fetöcüleri doldurdular hiç gıkı çıkmadı bu bakanların.  
 
Sende en zor yerden soruyorsun Şahan Gökbakar
26.11.2022 20:54
Hep Recep İvedik 'in(Şahan Gökbakar) yüzden oluyor ülkedeki kötülükler, olumsuzluklar , pahalılık,terör saldırısı, vb....  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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