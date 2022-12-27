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Şahan Gökbakar'ın ofisine tulumba tatlısı yağdı

Dün gece tatlı krizine girerek sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Şahan Gökbakar, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi?" dedi. Paylaşımının ardından ofisine 30-40 kilo tulumba tatlısı geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:37
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar tatlı krizine girip sosyal medyadan tatlı istedi.Ofisine tulumba tatlısı yağdı

Şahan Gökbakar'ın ofisine tulumba tatlısı yağdı
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Recep İvedik 7 filmiyle gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Dün gece tatlı krizine giren komedyenin yaptığı paylaşımını hayranlarını harekete geçirdi.

TULUMBA TATLISI İSTEDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda canının tulumba tatlısı istediğini söyleyen Gökbakar, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi? Çok iyi olur vallahi ya. Bu aralara kafamdan sadece tulumba tatlısı geçiyor. Hayırlar olsun" dedi.

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