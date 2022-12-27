Şahan Gökbakar'ın ofisine tulumba tatlısı yağdı

Recep İvedik 7 filmiyle gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Dün gece tatlı krizine giren komedyenin yaptığı paylaşımını hayranlarını harekete geçirdi.

TULUMBA TATLISI İSTEDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda canının tulumba tatlısı istediğini söyleyen Gökbakar, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi? Çok iyi olur vallahi ya. Bu aralara kafamdan sadece tulumba tatlısı geçiyor. Hayırlar olsun" dedi.