Engelli öğretmen atamasında Erdoğan: Engelliye benzemiyorsun, engelli misin?

Erdoğan engelli öğretmen atamasında engelli bir öğretmene "Ama sen pek engelliye benzemiyorsun, engelli misin?” sorusunu sordu. Erdoğan'ın devamında gülmesi ise dikkat çekti.

Engelli öğretmen atamasında Erdoğan: Engelliye benzemiyorsun, engelli misin?

Editör: Oğuz OK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Atama Töreni’ne katıldı.

Konuşmasının ardından engelli öğretmen adaylarını sahneye çağıran Erdoğan, bir engelli öğretmen adayına, “Ama sen pek engelliye benzemiyorsun, engelli misin?” dedi. Erdoğan’ın konuşmasının devamında gülmesi dikkat çekti.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENE ATANIP ATANMADIĞINI SORDU
Erdoğan, ardından sahneye çağırdığı adaylar ile atamanın gerçekleşmesi için sahnedeki butona bastı. Atamaların ekrana yazılı olarak aktığı sırada Erdoğan, sahnedeki görme engelli adaya da atanıp atanamadığını sordu. Aday, “Göremediğim için bilemiyorum.” dedi.

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın törenden paylaştığı görüntülerde bu anları kestiği görüldü.

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