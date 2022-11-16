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Enis Arıkan’dan esprili paylaşım

'Camdaki Kız' adlı dizinin başarılı oyuncusu Enis Arıkan, sosyal medyadan paylaştığı Nur Sürer fotoğrafları ile takipçilerini güldürdü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:55
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Enis Arıkan’ın paylaşımı güldürdü

Enis Arıkan’dan esprili paylaşım
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Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi 'Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Enis Arıkan'dan gülümseten bir paylaşım geldi. 

Dizide Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, Nur Sürer’le fotoğraflarını “Nur yüzlüm, gülen yüzün hiç solmasın” sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Arıkan’ın ironi yaptığı paylaşımda Nur Sürer’in Feride gibi sert ifade takınması takipçileri güldürdü ve yüzlerce beğeni aldı.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…


 

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