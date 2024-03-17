Enis Destan derbiye saatler kala paylaştı. Sosyal medyada gündem oldu

Trabzonspor bugün saat 20.30’da Fenerbahçe önüne 40 bin taraftarı ile çıkacak. Dün akşam biletleri tükendiği açıklanan bu maça saatler kala, Trabzonsporlu bazı oyuncular, sosyal medya hesaplarından maç önü paylaşımları yapmaya başladı.

Bunlardan biri de bu akşamki maça kulübede başlayacak olan, takımın genç santraforu 94 numaralı formayı giyen Enis Destan’ın, Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medyasından paylaştığı maç önü hikayesi idi.

1.86 boyunda, 22 yaşındaki, aslen İzmirli olan oyuncu Destan’ın ‘’DEV MAÇ KAPALI GİŞE‘’ şeklindeki, Papara Park Stadyumu’ndan tribün fotoğraflı maç önü paylaşımı, bordo-mavili taraftarlar tarafından kısa sürede oldukça yoğun ilgi gördü.

Destan, Karadeniz ekibinde bu sezon resmi maçlarda 18 kez forma giyerken, 3 asist ve 5 gole de imza attı.