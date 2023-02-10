Hatay'da enkaz altındaki çocuklarını cebindeki bisküvi ile bekleyen çaresiz baba, oğluna kavuştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük enkaza yol açan afette güncel can kaybı 18 bin 991 olarak açıklanırken, felaketle ilgili bazı detaylar akıllara kazınmıştı.

ÇOCUKLARINA VEREMEDİĞİ BİSKÜVİYİ YİYEMEYEN BABANIN ÇARESİZLİĞİ

Afetten en çok etkilenen illerden biri Hatay olurken bir babanın çaresizliği yürekleri dağlamıştı. Depremin 56'ncı saatinde çocukları enkazda kalan bir baba, gözyaşları içinde çalışmaları takip ederken görüntülenmişti.

Ağlayarak konuşan baba, "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı." sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

DEPREMDEN SAATLER SONRA OĞLUNA KAVUŞTU

Arka arkaya gerçekleşen depremlerin ardından günler sonra çaresiz babadan sevindirici haber geldi.

Babanın enkazdan çıkarılan oğluna kavuştuğu öğrenildi. O anlara ait video sosyal medyada paylaşıldı.

Oğluna kavuşan babanın "kurban olurum sana" deyip ağlayarak oğluna sıkı sıkı sarıldığı görüldü.

Video izlenme rekorları kırarken umutlu bekleyişin sonucunu görenler 'çok şükür baba oğluna kavuştu' yorumunda bulundu.