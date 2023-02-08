Enkaz altında kalan çocuklarına vermek için cebinde bisküvi taşıdı. Çocuklarıma verecektim kimse çıkmadı

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremle yasa boğuldu. Kahramanmaraş'taki depremden 10 il etkilendi. Depremde vefat edenlerin sayısı ise 8 bin 574'e çıktı.

Depremin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hala enkaz altında olan vatandaşlar var. Yakınları zor şartlarda, gelecek en ufak bir yardımı bekliyor. Deprem bölgelerinden gelen videolar acının farklı boyutunu ortaya koyuyor.



ENKAZ ALTINDA KALAN ÇOCUKLARINA BİSKÜVİ VERMEK İÇİN CEBİNDE TAŞIDI

Sosyal medyada paylaşılan acılı babanın videosu herkesi ağlattı. Acılı baba, bisküvileri göstererek çocuklarına vermek için cebinde taşıdığını söyledi.

Show Haber'e konuşan acılı baba, cebinde çocuklarına vermek için taşıdığı bisküviyi göstererek gözyaşlarına boğuldu. Babanın "Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" ifadeleri herkesi ağlattı.