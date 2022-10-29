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Enkaz altındaki depremzedeleri eğitilen sıçanlar bulacak

Belçikalı sivil toplum kuruluşu APOPO, deprem sonrası enkaz altındaki kişileri bulmaları için sıçanları eğitiyor.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 21:23
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Enkaz altındaki depremzedeleri eğitilen sıçanlar bulacak

Enkaz altındaki depremzedeleri eğitilen sıçanlar bulacak
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BBC Türkçe'den Y﻿usuf Özkan'ın haberine göre; Yüksek teknoloji ile donatılmış sırt çantaları ile donatılan hayvanlar, girilmesi zor alanlarda canlı olup olmadığını anında bildirecek.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana kara mayınlarını ve tüberkülozu tespit etmek için köpekleri ve fareleri eğiten Belçikalı kuruluş, şimdi de sıçanların, deprem ve benzeri felaketlerin kurbanlarını bulması için çalışmalara başladı.

Belçika medyasında yer alan habere göre, sıçanlara yüksek teknoloji ile donatılmış bir yelek giydirilecek.

Enkaz altına salınan hayvanlar, burada kurbanı bulduktan sonra yeleklerinde bulunan, sinyali etkileştirici düğmeyi açacak.

Daha sonra dışarı çıkan sıçanlar, yiyeceklerle ödüllendirilecek.

APOPO, sıçanların taşıyacağı teknolojik cihazlar için Hollanda’daki Eindhoven Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaptı.

Mühendis Sander Verdiesen tarafından video kamera, mikrofon ve izleyici içeren bir tür yelek geliştirildi. 

Proje,  İskoç bilim insanı Donna Kean, başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülüyor.

Kean, hayvanların eğitimine  henüz yeni başlamış olsa da sonuçların umut verici olacağını söylüyor

Sırt çantaları ve eğitimin, fareleri arama ve kurtarma için inanılmaz derecede yararlı hale getirdiğini belirten Kean, “Sıçanlar doğal olarak meraklı ve maceracı hayvanlardır. Bu da arama kurtarmanın en önemli iki yönüdür. Ayrıca küçük boyutları ve mükemmel koku alma duyuları nedeniyle hayvanlar, küçük ve sıkışık alanlarda insanları bulmak için çok uygundur” diyor.

Belçikalı örgüt, uzun süredir Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da kara mayınları ve tüberküloz hastalığını tespit etmek için köpekleri ve kemirgenleri eğitiyor.

Eğitilen hayvanlar sayesinde Mozambik, Angola, Kamboçya, Tayland, Vietnam ve Laos’un da aralarında olduğu birçok ülkede 6 binden fazla kara mayını, yaklaşık 3 bin küçük silah ve mühimmat ile bin kadar bomba tespit edildi.

Mayın tespiti için kullanılan farelerin eğitimi 9 ay sürüyor. Doğumdan kısa bir süre sonra insanlarla nasıl etkileşime gireceklerini öğrenen hayvanlar, daha sonra patlayıcıların kokusunu tanımak için eğitiliyor.

Yaklaşık 1 saat içinde 200 metrekare aşanı tarayabilen farelerin bulduğu mayınlar, uzmanlar tarafından temizleniyor.

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