Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak

Memurlarnet'in haberine göre, seçim yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son anket ALF Araştırma'dan geldi.

ALF Araştırma 20-24 Ekim 2022 tarihleri arasında 41 ilde 4100 kişiye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. Yüz yüze yapılan anket çalışması sonucuna göre, Millet İttifakı yüzde 42,9, Cumhur İttifakı ise yüzde 34,4 oranında oy aldı.

İşte Partilerin aldığı oy oranları:

CHP: 28.4

AKP: 28.2

İYİ Parti: 14.5

HDP: 9.1

MHP: 6.2

ZP: 2.3

GP: 2.1

DEVA: 2.0

TDP: 1.8

BTP: 1.7

MP:1.7

YRP:1.0