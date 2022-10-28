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Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak

ALF Araştırma 20-24 Ekim 2022 tarihleri arasında 41 ilde 4100 kişiye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. Millet İttifakı yüzde 42,9, Cumhur İttifakı ise yüzde 34,4 oranında oy alırken, MHP baraj altında kalıyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 08:12
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Saray'ın her köşesinde bu sonuçlar tartışılıyor. Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak

Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
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Memurlarnet'in haberine göre, seçim yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son anket ALF Araştırma'dan geldi. 

ALF Araştırma 20-24 Ekim 2022 tarihleri arasında 41 ilde 4100 kişiye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. Yüz yüze yapılan anket çalışması sonucuna göre, Millet İttifakı yüzde 42,9, Cumhur İttifakı ise yüzde 34,4 oranında oy aldı.

İşte Partilerin aldığı oy oranları: 

CHP: 28.4
AKP: 28.2
İYİ Parti: 14.5
HDP: 9.1
MHP: 6.2
ZP: 2.3
GP: 2.1
DEVA: 2.0
TDP: 1.8
BTP: 1.7
MP:1.7
YRP:1.0 

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Yüksel esen
28.10.2022 08:56
Millet ittifakı yüzde altmış beşle bu seçimi alacak  
 
Menderes YILDIRIM
28.10.2022 08:44
2023 Yılına girelim, kimler AKP den KOPUYOR. Kimler Tayyip Beye KAFA TUTUYOR bakın görün. AKP' yi birlikte kurdukları ve sonra bir KAĞIT PARÇASI gibi dışladıkları NASIL YAPTIKLARINI ödetiyor görün.  
 
Menderes YILDIRIM
28.10.2022 08:40
Değerli Yorumcular "2023 YILINDA ki CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE" Tayyip Bey Vallahi de, Billahi de ADAY Olmayacak. Şuan adayım demek zorunda, adayım demeyecek olsa ETRAFINDA KİMSE KALMAZ. Saygılarımla  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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