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Meteoroloji Kahini Kerem Ökten güneş tutulması ve deprem söylentilerine son noktayı koydu

25 Ekim’de güneş tutulması yaşanacak. Türkiye’den de gözlemlenebilecek bu doğa olayı ile ilgili pek çok insanın aklında olan soru ise tutulmanın olası büyük depremi tetikleyip tetiklemeyeceği. Meteoroloji Kahini Kerem Ökten sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 15:57
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Güneş tutulması depreme neden olur mu? İşte Meteoroloji Kahini Kerem Ökten'den en net açıklama

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten güneş tutulması ve deprem söylentilerine son noktayı koydu
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Parçalı Güneş tutulması, 25 Ekim'de gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak; Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek.

2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulması ile ilgili pek çok insanın merak ettiği konu ise olası büyük depremleri tetikleyip tetiklemeyeceği…

“HALKI PANİĞE SEVK ETMEK BÜYÜK SUÇTUR”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 Ağustos 1999'da gerçekleşen tam güneş tutulması hattını paylaşan Ökten şu ifadelere yer verdi: “11 Ağustos 1999'da Kastamonu Cide ile Şırnak Cizre hattında maksimum tutulma gerçekleşti. Bu tutulma deprem yaratsaydı; 1766'dan beri kırılmayan Bingöl fayı kırılırdı. Dolayısıyla sosyal medyada Deprem söylentileri çıkartıp halkı paniğe sevk etmek büyük suçtur.”

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

25 Ekim 2022 tarihli güneş tutulması, Avrupa , Urallar ve Batı Sibirya , Orta Asya , Batı Asya , Güney Asya ve Afrika'nın kuzey doğusundan izlenebilecek bir parçalı güneş tutulmasıdır . Kısmi tutulmanın maksimum evresi, Nizhnevartovsk yakınlarındaki Rusya'daki Batı Sibirya Ovası'nda kaydedilecek. Güneş tutulması Türkiye'den de görülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

25 Ekim 2022 parçalı Güneş tutulması. Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek

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