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Enkaza dönüşen binanın betonu kum gibi dağıldı. Hesap sorulmayacak mı?

Deprem bölgesinde bir görevlinin eliyle kopardığı beton parçası avucunun içinde tuzla buz oldu. Zemine attığı beton parçası lime lime oldu. Bu olayı görenler "Bunu yapanlardan, buna müsaade edenlerden hesap sorulmayacak mı" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:44
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Enkaza dönüşen binanın betonu kum gibi dağıldı

Enkaza dönüşen binanın betonu kum gibi dağıldı. Hesap sorulmayacak mı?
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı, şimdiye kadar  41 bin 20 kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi yaralandı.

Yıkılan binalardan numune alma işlemi devam ederken, bir görevlinin yıkılan binadan bir parça betonu eliyle koparması akıllara durgunluk verdi. Aynı kişi avucunun içindeki beton parçasını yaklaşık 50 santimetreden yere atmasıyla beton düştüğü zeminde lime lime oldu.

Deniz kumuyla yapılan binaların tabuttan farksız olduğunu belirten bir yetkili "Deniz kumuyla yapılan binalarda tuzlu kum çimentonun bütün özelliğini öldürüyor. Çimento yapıştırıcı özelliğini kaybediyor. Böylece kum ile kumu karıştırmış bir durum ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı.

Depremde yıkılan binlerce yapı arasında sonradan kat çıkılan, kolonları kesilen birçok bina olduğunun ortaya çıktığını belirten bir başka yetkili ise "Bu olaylar faciaya davetiye çıkarmış. Hayatlarını kaybedenlerin çoğunu bu vurdumduymazlık kurbanı oldu" dedi.

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