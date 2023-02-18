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Kim bilir hangi mutlu günlerde takmıştı o şerefli şapkayı?

Deprem bölgesinde kaydedilen bir fotoğrafta yıkıntılar arasında görünen bir subay şapkası yürek burktu. 

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:47
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Enkazdaki subay şapkası yürek burktu

Kim bilir hangi mutlu günlerde takmıştı o şerefli şapkayı?
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Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı. 

Depremin 13'üncü gününde enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan enkaza dönen şehirlerde depremzedeler yaralarını sarmaya çalışıyor. 

Deprem bölgesinden gelen bir görüntü yürek burktu. 

Yıkıntılar arasında bir subay şapkasının dikkat çektiği fotoğraf sosyal medyada "Kim bilir hangi mutlu günlerde takmıştı o şapkayı?" notu ile paylaşıldı.

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