İmam 400 kişinin sığındığı caminin kapılarını kilitledi. Kendi istekleriyle çıktığını iddia eden açıklama yaptı

Gaziantep Abdulhamithan Mahallesi’nde bulunan 400 kişinin sığındığı Mehmet Şahan Camii’nin imamı depremzedeleri camiden çıkararak caminin kapılarını kilitledi.
Camiden atıldığı öne süren bir depremzede çekilen videoda şikayetlerini dile getirdi.
Camiden atılan depremzede ise "Yavrum kimsemiz yok dedim. Bugün çıkacaksınız dedi" diye konuştu.
Bu iddialar üzerine caminin imamı paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle kişileri kendisinin çıkarmadığını, videoyu çeken kişilerin camiden kendilerinin çıktığını söyledi.
Öte yandan aynı cami 'imam müezzini dövdü' iddiasıyla gündeme gelmişti. Olay, Abdülhamithan Mehmet Şahan camii yaz kuran kursunda yaşandı. H. K. Müdürden aldığı izinle sabah saati işe geç geldi. Camii imamı İ. A tarafından önce sözlü hakaret, sonra tahta parçasıyla darp edildi .Öğrencilerin gözü önünde yaşanan bu tartışmada H.K kafasından yaralandı.