Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor

AS(İspanya):Ekvator'un kahramanı; Enner Valencia

La Nacion(Arjantin): Enner Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti

Latercera(Şili): Valencia Ekvator'u uçuruyor.

Foxsport(Meksika): Valencia bir kahraman

Ficheces Futbol(Ekvator): Ekvator'un Lideri Valencia

Marca(İspanya): Valencia Ekvador'un Dünya Kupalarında en çok gol atan oyuncusu.

Heraldo(Arjantin): Ekvadorlu Valencia, Katar'a futbol dersi verdi.

Valencia maç sonrası şu ifadeleri kullandı:

"İLK ADIMI ATTIK"

Bizi desteklemek için Katar'a gelen tüm Ekvadorlular'a teşekkür ediyor. Bize inandılar ve buraya kadar geldiler. Bu milli takımı oluşturan hepimiz adına hepsine, burada bulunan ailelerimize müteşekkiriz.

Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz.

Bu gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz.