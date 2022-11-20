FIFA'nın övdüğü yapay zeka tartışma yarattı

Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni VAR sisteminde yarı otomatik ofsayt teknolojisinin

hakemlere daha fazla yardımcı olacağı ve karar verme sürecini hızlandıracağı ifade edilmişti.

Stadyumlara yerleştirilen 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı, böylece hata payının sıfıra indirilerek, tartışmalara son verileceği iddia edilmişti.

Bu gece gördük ki, bu yeni sistem tartışmalara son vermeyi bırakın, alevlenmesine neden oldu.

Ekvador'un Katar karşısında 3'ncü dakikada attığı gol, VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

VAR Odasının iptal kararını vermesi yaklaşık 4 dakika sürdü.

Ekrana getirilen play station benzeri yapay zeka ofsayt görüntüsü ofsaytın hangi oyuncuda ve oyunun hangi aşamasında olduğu konusunda daha fazla kafa karışıklığı yarattı.

Dünyanın değişik ülkelerinden bir çok spor yazarı, iptal kararının tartışmalı olduğunu, çünkü VAR görüntüsünü inandırıcı bulmadıklarını yazdılar.

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