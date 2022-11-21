Katar-Ekvador maçı milyonluk dizileri bile geride bıraktı

Futbol yine televizyonlara damgasını vurdu.

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte televizyonların reyting tablosu alt üst oldu.

Şimdiye kadar her pazar Kanal D'deki Yargı ile TRT 1'deki Teşkilat dizileri ilk iki sırayı paylaşıyordu.

Ancak dün tablo tersine döndü.

20 Kasım'ın reyting tablosunda Katar-Ekvador maçı ilk sıraya oturdu.

Genel izleyicide 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Katar-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Yargı”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Katar-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2.sırada “Yargı” 3.sırada “Teşkilat” izlendi.