CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından verilen resepsiyona katılarak, liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi.

SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı II. Abdullah gibi çok sayıda lider ile görüştü.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce ‘darbeci’ dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

CHP Gençlik Kolları ise sosyal medyadan Erdoğan’a cevap vererek ”Dik duruş (!) Diktatör Sisi oldu AKP ile kardeş Kardeşim Esad yükleniyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A HATIRLATMA

CHP Gençlik Kolları ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında attığı tweeti de alıntılarayak hatırlatma yaptı. Erdoğan 2013 yılında “Mısır için herkes sussa bile biz susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” demişti.

"KATİL SİSİ"

Sisi hakkında Erdoğan daha önce, “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi” şeklinde çok sayıda sert eleştiride bulunmuştu.