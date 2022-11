Katar Ekvador oynadı Fenerbahçe kazandı

Katar çok zengin.

Kraliyet ailesinin her yanından dolar fışkırıyor.

Pek çok açıdan tartışmalı ülke ama... Para her kapıyı açıyor.

Baksanıza FIFA Başkanı Infantino bile Arap kesildi bir anda. Nasıl da cansiperhane bir şekilde savunuyor.

Ama bilmedikleri bir şey var. Sahada parayı verenin borusu ötmüyor!

Statlar, yatırımlar. Bir şekilde Dünya Kupası organizasyonunu ülkelerine almalar. Bu sonucu değiştirmiyor.

Mahallelerde topu olan tombul zengin çocuklar vardır ya hani. Bu özelliklerinden dolayı takıma alınırlar. Bana onu hatırlatıyor.

Ev sahibi olmaları nedeniyle açılış maçına çıktılar. Karşılarında Ekvador. Güney Amerika'nın kendi halinde bir ülkesi. Çocukların mahallelerde futbol topu peşinde koşup, hayatlarını kurtarma derdinde oldukları yerlerden biri.

Dünkü maç aralarındaki farkı çok açık bir şekilde gösterdi.

Zaten oyuncularına tek tek baktığınızda da aradaki farkı anlayabiliyorsunuz.

Ekvador'da dünyanın pek çok ülkesinde, Avrupa da dahil oynayan futbolcular var.

Ya Katar'da ne var?

Afedersiniz ama kazmalar var!

Hele kalecisi tam bir felaket. Hele 82. dakikada bir geri pasına vuruşu var. Topu kıracaktı az daha!

Bir iki devşirme oyuncusu var, onların dışındakilerden bahsetmeye bile gerek yok. Topa nasıl girileceğini bile bilmiyorlar. Bu bilinçsiz girişler de sertliğe yol açıyor.

Mesela Valencia kaç kez sert müdahele ile karşı karşıya kaldı. Hatta bir ara sahaya sedye bile getirildi. 76 dakika dayandı. Sahadan sekerek çıktı.

Buna rağmen Ekvador'un yıldızı Enner Valencia'ydı.

Bir gol attı. VAR'da sayılmadı. Durmadı. Biri penaltıdan 2 gol daha attı, bu kez VAR'da çaresiz kaldı!

Eminim dünyanın dört bir yanında maçı izleyenler hemen internete girdiler. "Bu Valencia hangi takımda oynuyor" diye merak içinde baktılar. Ve karşılarına Fenerbahçe çıktı.

Enteresandır; dünya kupasının açılış maçında en çok Fenerbahçe kazandı.

Adını bilmeyenler de öğrendi. Yabancı transferinde avantaj da kazandı şimdi. Türkiye'nin olmadığı dünya kupası'nda az iş mi bu? Valencia elçiliğimizi üstlendi.

Ekvador, Katar'a göre kat be kat daha futbol ülkesi. Babadan dededen hem de. Bir futbolcusunun adı Romario İbarra mesela, 10 numarası. Babası Brezilyalı Brezilyalı ünlü golcü Romario'nun hayranıymış, onun gibi olsun diye Romario koymuş adını. Djorkaeff Reasco var bir de. Onun da babası Fransız yıldız Djorkaeff nedeniyle vermiş ismini. O kadar yani.

Fazla uzatmayayım. Bu maçla ilgili fazla söylenecek söz yok çünkü.

Açılış törenleri süperdi. Gösteriler ilgiyle izlendi.

Ama bir futbol ülkesi değil Katar. Bu görüntüsüyle futbola ne katar?

Ekvador, açılış maçında istediğini aldı. Sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bize de Valencia'nın attığı gollerin sevinci kaldı.

Biz olmasak da orada bizim ligden birisi golleri sıraladı ya.

Züğürt tesellisi işte. Ne yapalım?

TFF'nin, Hamit Altıntop'un, Kuntz'un kulaklarını çınlatıp, sonraki maçlara bakalım.

