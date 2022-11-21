Katar-Ekvador maçı tarihe geçti

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası görkemli bir seremoni ile başladı. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerken mücadele tarihe geçti.

VALENCIA'DAN İKİ GOL

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar, A Grubu'ndaki rakibi Ekvador'a 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia kaydetti.

Dünya Kupası tarihinde ev sahibi takım ilk kez maç kaybetmiş oldu.

EN AZ İZLENEN AÇILIŞ MAÇI OLDU

Karşılaşma ayrıca Dünya Kupası tarihinin en az izlenen açılış maçı olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medyada futbolseverler mücadele kalitesinin oldukça düşük olduğundan dert yandı.