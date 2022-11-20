Katar taraftarını tribünde çıldırtan hareket

Dünya Kupası Katar'da başladı ancak tartışmaları ve protestoları hala sürüyor.

Dünya Kupası'nın ilk maçı olan Katar-Ekvador karşılaşmasında Enner Valencia'nın 2. golünden sonra misafir takımdan bir seyirci Katarlılara dönerek bir harekette bulundu.

Para işareti yaparak Katarlı taraftarları kızdıran Ekvadorlu seyirci gülerek tepkilere karşılık verdi.

Yaşanan bu ilginç an sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NE OLMUŞTU?

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maç ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyla, turnuvanın açılış maçında Ekvator ile karşılaşacak Katar'ın rüşvet teklifinde bulunduğunu yazdı.

DAHA SONRA BARIŞTILAR

Aralarında gerginlik çıkan Katar ve Ekvator taraftarları barıştı.

Sosyal medyada kullanıcılar "Katarlı taraftar barışmak için Ekvadorlu seyirciye para verdi" diyerek videoya yorum yaptı.