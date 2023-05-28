Erbakan AKP için zehir zemberek sözler söylemişti. Erdoğan'ın mezar ziyareti sonrası gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Numan Kurtulmuş'la birlikte Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti, su döktü. İşte o ziyaretin ardından Saadet Partili gençlerin kabiri gülsuyuyla yıkamaları gündem oldu. Hemen akıllara Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ın AKP için söylediği zehir zemberek sözler akla geldi.

İşte Erbakan'ın AKP için söylediği sözler

“AKP'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demek, ABD'ye oy vermek demek. AKP'yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi planları için bütün bu senaryoları tanzim eden Siyonizmdir.” Ve yaşadığı sürece sizinle mücadele etti. Haydi başka kapıya.”

Sadece bunları söylememişti Erbakan, gittikleri yol, yol değildir açıklaması da vardı:

“Hepsini avucumun içi gibi tanırım, hepsini severim, hepsi evladımdır, kardeşimdir. Ancak, Milli Görüş gömleğini çıkarttıkları için hidayetleri kararmıştır. Gittikleri yol, yol değildir”

TRT Anadolu televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, şu ifadeleri kullanıyor:

“Siz diyorsunuz ki AKP bu işin neresinde? Önce şunu ifade edeyim AKP’nin bütün yöneticileri benim evlatlarım. Benim eski gençlik başkanım, eski ilçe başkanım, eski belediye başkanım. Hepsini avucumun içi gibi tanırım, hepsini severim, hepsi evladımdır, kardeşimdir. Ancak, Milli Görüş gömleğini çıkardıkları için hidayetleri kararmıştır. Gittikleri yol, yol değildir. Şimdi bana geliyor diyorlar, ‘Hocam bunlar senin talebelerin, bunlara aferin de, sırtlarını okşa. Onlar da senin etrafında pervane olsunlar. İstediğini yaptır. Neden yanlış yapıyorlar diyorsun’. Neden böyle diyorum çünkü ben onları sevmekle beraber vatanımı milletimi daha çok seviyorum da onun için. Bunların gittikleri yoldan bir yere gidilmez.”

ERBAKAN CHP'Yİ DE UYARMIŞTI

Erbakan'ın işte o uyarısı:

“Hey kasketli adam beni iyi dinle CHP’ye aldanıp da, AKP’nin kuyruğuna yapışma gene harakiri yaparsın. Gene aç kalırsın. Geçen sefer tembih ettim dinlemedin şimdi dizini döversin. Allah muhafaza bir daha aldanırsan gelecek sefer dövecek dizin kalmayacak."

Erbakan Hoca'nın AKP'ye yönelik sert konuşmalarından biriyse şöyleydi:

"Milli Görüş'ü tekrardan iş başına getireceğiz artık bir daha aldanmaya hakkımız yok. Geçen sefer aldandık şimdi dizimizi dövüyoruz. Bu sefer Allah vermesin aldanırsak gelecek sefer dövecek diz de kalmayacak haberiniz olsun. Artık aldanma yok, haktan sapma yok, hakkı tutacağız ve Türkiye'yi ve bütün insanlığı kurtaracağız. Biz Çanakkale Savaşı'nda ırkçı emperyalizmi kapıdan kovduk bugün ise AKP vasıtasıyla bacadan girmeye çalışıyor."

Irkçı emperyalizm gece gündüz medya vasıtasıyla gece gündüz insanlarımızı narkozluyor, aldatıyor. Ne diyor insanlarımıza 'AKP'de aynen Saadet Partisi gibidir' diyor. Hiçbir alakası yok. Onlar eskiden Milli Görüşçü'ydüler ama gömleklerini çıkardılar, değiştiler. Şimdi Milli Görüş'le onların bir alakaları yok. Ey ırkçı emperyalist sen kimi kandırıyorsun. Sen gelmişsin bir bardağın içine AKP diye bir kireç suyu koymuşsun, Saadet sütü yerine bu kireç suyunu bana yutturmaya çalışıyorsun. Kireç suyunu içersen İsrail'e mumya olursun, Saadet sütünü içersen Sultan Fatih olursun."