Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabı İstanbul'un Fethi’ni bir gün önce kutladı. Önce paylaştılar sonra sildiler

Editör: Oğuz OK



29 Mayıs 1453’te Osmanlı İmparatorluğunun kudretli padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen İstanbul, yarın fethin 570’nci yılını yaşayacak.



Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ise fethi bir gün önceden kutladı.



Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden biri; siyasi deha ve askeri kahramanlığın bir tezahürü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'nci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnet ile yad ediyoruz.” denildi.



Paylaşım kısa süre sonra silindi.

